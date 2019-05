Gemeinsam essen und spielen beim Mittagstisch

Dass Comic-Kater Garfield Lasagne liebt, ist für seine Fans kein Geheimnis, auch so manches Kind von "Garfields Mittagstisch" in der Gemeinde Kematen an der Krems wird sich freuen, wenn die Leibspeise seines Maskottchens serviert wird.

Der Mittagstisch wurde auf Initiative des Elternvereins bereits 2017 gegründet, von 12 bis 14 Uhr werden im Sozialraum des "Betreubaren Wohnens" unter der Woche mehr als 20 Kinder von ehrenamtlichen Helfern betreut. "Wir wollen damit Eltern die Vereinbarkeit von Beruf und Familie erleichtern", sagt Petra Wolfinger, Obfrau des Elternvereins Kematen/Piberbach.

Das Angebot sei in der Gemeinde sehr beliebt, heuer durften sich alle Beteiligten bereits über eine große Auszeichnung freuen: Das Projekt erreichte nämlich den dritten Platz beim Felix-Familia-Landesfamilienpreis. Verliehen wird dieser vom Land Oberösterreich gemeinsam mit den OÖNachrichten. "Die Auszeichnung hat uns alle total motiviert", erzählt Wolfinger.

Die Volksschulkinder bekommen beim Mittagstisch nicht nur eine warme Mahlzeit, nach einer Ruhezeit, wird gemeinsam draußen gespielt: "Die Kinder sind einfach gut versorgt und haben Bewegung an der frischen Luft." Besonders an dem Angebot seien, im Vergleich zur klassischen Hortbetreuung, die flexiblen An- und Abmeldezeiten: "Man kann kurzfristig Bescheid geben, ob das Kind zum Beispiel nur einmal oder dreimal in der Woche kommt."

"Nicht wegzudenken"

Zudem werden auch neue Freundschaften geknüpft: "Die Älteren kümmern sich um die Jüngeren und begleiten sie etwa von der Schule bis zum Mittagstisch." Dass so viele Ehrenamtliche das Projekt unterstützen, weiß Wolfinger zu schätzen: "Es ist nicht selbstverständlich, dass sich Leute so engagieren." Die Betreuer würden oft auch eine "Oma"- oder "Opa"-Rolle übernehmen: "Der Mittagstisch ist aus Kematen nicht mehr wegzudenken."

Es wird auch gemeinsam gespielt. Bild: privat