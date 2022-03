Gemeinderat verschoben

Wie zählt man sieben Tage? Diese Frage beschäftigt derzeit Ansfelden, besser gesagt Bürgermeister Christian Partoll (FP), der nach Rücksprache mit allen Fraktionen gestern Nachmittag kurzfristig die für gestern Abend anberaumte Gemeinderatssitzung abgesagt hat. Warum? "Weil es Probleme mit dem Fristenlauf gibt", sagt Partoll.

Konkret geht es darum, dass die Einladung zum Gemeinderat sieben Tage vor der Sitzung erfolgen muss. In Ansfelden wurde sie am vergangenen Freitag verschickt – wenn man also den gestrigen Donnerstag mitzählt, kam die Einladung rechtzeitig. Wenn dieser Tag aber nicht mehr mitgezählt werden darf, dann nicht.

"Es gibt keine grundsätzliche eindeutige Judikatur dazu. Und da ich absolute Rechtssicherheit möchte, haben wir uns dazu entschieden, die Sitzung auf nächste Woche zu verschieben", sagt der Bürgermeister.