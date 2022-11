Gemeinderat: Grüne wollen Livestream archivieren

LINZ. Der Weg dahin war lang und durchaus von vielen Diskussionen geprägt – seit September werden die Linzer Gemeinderatssitzungen aus dem Alten Rathaus nun aber live gestreamt.

Somit haben auch die Menschen zu Hause die Möglichkeit, die Diskussionen und Abstimmungen virtuell zu verfolgen, ein Abstecher auf die Besuchergalerie im Alten Rathaus ist somit nicht mehr zwingend erforderlich.

Wer an besagten Sitzungstagen aber keine Zeit hat, die Geschehnisse zu verfolgen, sei es virtuell oder real, hat allerdings Pech gehabt. Denn ein späteres Ansehen des Streams ist nämlich nicht möglich, die jeweiligen Aufzeichnungen stehen nach Sitzungsende nicht zur Verfügung. Ein vermeidbarer Wermutstropfen finden die Linzer Grünen. Sie treten dafür ein, das Angebot auszuweiten. Schließlich seien auch die Aufzeichnungen der alle zwei Jahre stattfindenden Budgetsitzungen – diese wurden anders als die normalen Gemeinderatssitzungen schon vor dem heurigen Herbst live übertragen – auf der Videoplattform YouTube zum Nachsehen verfügbar.

"Wesentlicher Mehrwert"

"Wenn die Beschlüsse und Diskussionen im Nachhinein online nicht abgerufen werden können, bleibt ein wesentlicher Mehrwert für die Bürger auf der Strecke", ist Klubobmann Helge Langer überzeugt.

Mit der Ausweitung würde die Arbeit der Politik noch transparenter werden – das wäre gerade in Zeiten der hohen Politikverdrossenheit ein wichtiger Schritt. In der Linzer Gemeinderatssitzung am 15. Dezember wird es deshalb einen entsprechenden Antrag der grünen Fraktion geben.

Bürgermeister Klaus Luger (SP) steht dem Vorschlag offen gegenüber, er kündigte im OÖN-Gespräch an, sich um das Anliegen zu kümmern und dieses intern mit Magistratsdirektorin Ulrike Huemer besprechen zu wollen. (jp)