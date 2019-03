Gemeinde möchte Schloss Bergheim nach Schulschließung weiter nutzen

FELDKIRCHEN / LINZ. Ansuchen an Land OÖ gestellt – Bürgermeister über fehlende Einbindung verärgert.

Im Sommer 2022 wird die Fachschule Bergheim geschlossen, die Nachnutzung ist noch völlig offen. Bild: privat

Die Gemeinde Feldkirchen an der Donau kommt auch knapp eine Woche nach der verkündeten Schließung der landwirtschaftlichen Fachschule Bergheim im Sommer 2022 nicht zur Ruhe. Wie berichtet, soll die Schule ab dem Schuljahr 2022/23 in das Agrarische Bildungszentrum (ABZ) Waizenkirchen integriert und der Standort in Feldkirchen geschlossen werden.

Franz Allerstorfer (SP), der Bürgermeister von Feldkirchen, ist verärgert, dass die Gemeinde in den Entscheidungsprozess nicht eingebunden wurde: „Wir wurden völlig übergangen, vonseiten des Landes wurden wir nicht informiert. Und das, obwohl die Auswirkungen dieser Entscheidung für die Gemeinde massiv sind.“

Er habe das Land OÖ in einem offenen Brief ersucht, das Objekt und die dazugehörigen Liegenschaften an die Gemeinde zu verpachten, da einerseits großer Bedarf an weiteren öffentlichen Räumlichkeiten bestehe und andererseits die Gemeinde bereits jetzt Teile des Objektes angemietet habe.

„Wir sind eine Zuzugsgemeinde und könnten dort etwa Kindergarten- und Krabbelstubengruppen unterbringen“, sagt Allerstorfer. Damit wäre auch der Widmungszweck, den die Erblasserin Baronin Zenaide Hirsch erteilt habe, erfüllt (siehe unten). Denkbar wären darüber hinaus auch kulturelle Nutzungsprojekte: „Aber wie sollen wir schon ein fertiges Nutzungskonzept haben, wenn wir erst jetzt davon erfahren?“, fragt Allerstorfer. Geplant sei, eine Projektgruppe einzurichten, diese soll prüfen, was in dem Gebäude und auf dem rund 14 Hektar großen Areal realisiert werden kann.

„Keine Ambitionen“

In der Gemeinde kursieren zudem Gerüchte, dass das Unternehmen Arthofer auf dem Gelände Schotter abbauen wolle. „Es hat diesbezüglich keine Vorgespräche gegeben, und ich habe auch keine Ambitionen, das Areal zu kaufen“, sagt Geschäftsführer Johann Arthofer.

Auch aus dem Büro des zuständigen Landesrates Max Hiegelsberger (VP) heißt es, dass es keine solchen Vorgespräche gegeben habe: „Bis zur Schulschließung 2022 wird ein Konzept zur Nachnutzung erarbeitet.“ Dabei werden die Gemeindeinteressen berücksichtigt: „Falls das Land keinen Eigenbedarf hat, ist die Gemeinde der nächste Ansprechpartner.“ Bei der Konzepterstellung werde geprüft, inwieweit die Auflagen der Erblasserin Relevanz für die Nachnutzung haben.

Überlegungen, die Fachschule in das ABZ Waizenkirchen zu integrieren, gab es schon länger, die Entscheidung sei auch aufgrund der sinkenden Schülerzahlen gefallen: „Letztlich ist das nicht Sache der Gemeinde.“

Die Geschichte von Schloss Bergheim

Erstmals urkundlich erwähnt wurde das Schloss Bergheim im Jahr 1316. Im Jahr 1890 erwarb Jakob (James) von Hirsch auf Gereuth das Anwesen mit rund 40 eingerichteten Zimmern und all seinen Liegenschaften und Eigenjagden. Ein Jahr nach seinem Tod 1896 verfasste seine Gattin Zenaide von Hirsch ein Testament, in dem sie Schloss und Landgut Bergheim dem Land Oberösterreich vermachte – mit der Auflage, nach ihrem Ableben für Kinder adeliger Familien Oberösterreichs und Bayerns eine Agrar-Akademie zu gründen, die den Namen „Baron James de Hirsch“ führen sollte. Zenaide von Hirsch verstarb 1909, die Stiftung wurde aufgrund der zu geringen Erträge des Stiftungskapitals erst verspätet und in abgeänderter Form realisiert. Erst 1921 wurde im Schloss Bergheim eine landwirtschaftliche Haushaltungsschule für Mädchen eröffnet, 24 Schülerinnen wurden dort unterrichtet. 1943 wurde die Schule wegen der Kriegsereignisse geschlossen, 1946 der Schulbetrieb wieder aufgenommen.

Im Laufe der Jahre wurden die Schule und das Internat stetig erweitert und adaptiert. Mit Sommer 2022 ist die Schule allerdings Geschichte. Auch der Bestand der rund 250 Hektar großen Grundstücke des Landguts Bergheim hat sich mittlerweile verkleinert. Einen Großteil davon hat das Land Oberösterreich bereits 2000 an den Unternehmer Hans Arthofer verkauft. Ursprünglich war das Gut ein Betrieb mit 45 Angestellten. Bedingt durch Mechanisierung und Strukturwandel in der Landwirtschaft wurde die Produktion auf Getreide, Saatgutvermehrung, Zuckerrüben- und Maisanbau umgestellt, weite Flächen wurden in eine gepflegte Parklandschaft umgestaltet.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema