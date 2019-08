"Geld her" - Bewaffnete Männer raubten jungen Linzer aus

Die beiden Täter folgten dem jungen Mann gegen zwei Uhr nachts bis in die Lederergasse. Dort sprach einer der Männer den 27-Jährigen mit den Worten "Geld her" an. Als sich der Linzer umdrehte, sah er, dass ein Täter ein Messer in seine Richtung hielt. Er nahm seine Geldtasche heraus und gab ihnen 40 Euro. Danach flohen die beiden Räuber in Richtung Donau. Beide Täter sind zwischen 20 und 30 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß. Bekleidet waren sie mit hellen T-Shirts.

