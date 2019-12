Geld aus Zeitungskassen gestohlen

Ein Radfahrer fiel in der Nacht auf Donnerstag Linzer Beamten in der Stadlerstraße aufgrund seines "auffälligen Fahrstils" auf. Ein durchgeführter Alkotest verlief negativ, jedoch fanden die Polizisten eine unüblich große Menge an Geldmünzen sowie einen Schraubenzieher und einen Seitenschneider bei dem Mann.

Nachdem nur unweit eine aufgebrochene Zeitungskasse gefunden wurde, gestand der 37-Jährige, in der Nacht mindestens zehn Kassen aufgebrochen und das Geld gestohlen zu haben.

Als Motiv gab er Geldprobleme an. Er gab an, nicht zum ersten Mal Geld aus solchen Kassen gestohlen zu haben. Der 37-Jährige wurde festgenommen.