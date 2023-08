Gelber Zug wird zum Weihnachtszug

In vier Monaten wird wohl niemand mehr daran denken, wie es sich angefühlt hat, als man nicht wusste, wie man der Hitze halbwegs akzeptabel entrinnen kann, um nicht zu zerrinnen. Warum man deshalb nun schon daran denkt, was in vier Monaten sein wird, ist eine Frage, die man sich durchaus stellen kann. Anlass dafür bot gestern Stadträtin Doris Lang-Mayerhofer (VP), die in einer Aussendung klarmachte, dass in vier Monaten Weihnachten ist und die Planungen für die Adventzeit bereits auf Hochtouren