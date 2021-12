Gelbe Säcke wegen Schnee nicht abgeholt

Eigentlich hätten die Gelben Säcke schon längst abgeholt werden sollen, doch daraus wurde nichts – sehr zum Missfallen mancher Puchenauer, die wenig Freude damit haben, dass sie den Müll nun noch länger zuhause lagern müssen. Sauer stieß ihnen vor allem die Aussicht auf, dass das auch noch bis 29. Dezember so bleiben würde. Zunächst hieß es von der zuständigen Firma Zellinger nämlich, dass eine frühere Abholung (betroffen sind drei Straßenzüge) nicht möglich sei.

Eine Abholung am ursprünglich vereinbarten Tag sei, so heißt es von dort, aufgrund der Witterung (Schnee und Eis) und der Straßenverhältnisse (Steigung) einfach nicht möglich gewesen. Geplant sei nun aber, die Gelben Säcke doch schon früher, und zwar noch in den kommenden Tagen abzuholen.

Erfreut darüber zeigt sich Bürgermeister Friedrich Geyrhofer (VP), den die Causa auch schon beschäftigt hat, ungeachtet dessen, dass die Gemeinde in puncto Müllabholung keine Zuständigkeit hat.

Der Gemeindechef hat auch bereits einen Plan B ausgearbeitet, für den Fall, dass es mit der früheren Abholung doch nicht klappen sollte: Dieser sieht vor, dass die Gelben Säcke seitens der Gemeinde eingesammelt und bis zur Abholung durch die Firma zwischengelagert werden.