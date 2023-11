Geh- und Radwegunterführung Dießenleitenbach gesperrt

Grund für die Sperre ist eine defekte Pumpe. Die Geh- und Radwegunterführung am Dießenleitenbach ist deshalb an der Kreuzung Freistädter Straße/Linzer Straße vorübergehend gesperrt. Mit einer Aufhebung der Sperre ist nicht vor Montag zu rechnen und auch nur dann, wenn die aktuellen Regenfälle nachlassen. Temporäre Sperren sind bei stärkeren Regenfällen aber auch in den kommenden vier Wochen möglich und werden händisch von städtischen Mitarbeitern aktiviert.

Ausweichmöglichkeiten über Schutzwege

Für betroffene Fußgänger und Radfahrer gibt es etwa 70 Meter westlich der betroffenen Stelle und 100 Meter östlich jeweils über die bestehenden Schutzwege der Freistädter Straße Ausweichmöglichkeiten.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper