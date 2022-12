Gegen Vereinsamung

Orientieren soll sich dieses am Grazer Programm "Points4Action", bei dem Jugendliche per Anreizsystem zu einem generationenübergreifenden Engagement motiviert werden. Diese können sich dabei über Workshops für das Programm qualifizieren, anschließend nehmen sie selbstständig Kontakt zu Senioren (z.B. in Senioreneinrichtungen) auf. Bei Besuchen wird gemeinsam gespielt, musiziert oder in technischen Fragen unterstützt. Quasi als Gegenleistung erhalten die Jugendlichen Punkte, die sie bei Partnerbetrieben (wie etwa Kinos) einlösen können. Für Manhal würde so eine Initiative Vorteile für alle Beteiligten bieten, Senioren könnten aktiv am sozialen Leben teilnehmen, junge Menschen könnten ihre Sozialkompetenzen schärfen, pflegende Angehörige und Pflegepersonal würden entlastet werden. Am 15. Dezember steht der Vorschlag im Gemeinderat zur Abstimmung.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.