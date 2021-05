Gegen Überhitzung: Goetheschule wird begrünt

Innenstadt und Makartviertel in Linz gelten klimatechnisch als "sanierungsbedürftig". So steht es, wie berichtet, in einer vor wenigen Tagen abgeschlossenen Stadtklimaanalyse. Das heißt: Diese Plätze drohen im Sommer zu überhitzen, Experten empfehlen dringend mehr Beschattung und Grünflächen.