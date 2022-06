Gefahrenquelle E-Scooter: Aktionstag in Linz

Wenn Susanne Breitwieser mit ihrer Blindenhündin Lilo unterwegs ist, kann ein herumliegender E-Scooter zum Hindernis und damit zur Gefahrenquelle werden. Die stellvertretende Obfrau des Blinden- und Sehbehindertenverbands Oberösterreich (BSV) war gestern beim E-Scooter-Aktionstag in der Linzer Innenstadt vor Ort. Motto war: "Nicht immer nur schimpfen, sondern aufklären!" Mit dabei war auch der Verein "Fokus Mensch", der sich für behinderte Menschen einsetzt.

Gefahrenquelle E-Scooter Bild: Volker Weihbold

Rund 45.000 Rollstuhlfahrer gebe es in Österreich, sagt Michael Leitner, Geschäftsführer vom Verein "Fokus Mensch". Für sie, aber auch für rund drei Prozent Sehbehinderte würden falsch geparkte oder willkürlich abgestellte E-Scooter eine Gefahrenquelle darstellen. Erst kürzlich habe ein blinder Bekannter einen Unfall gehabt, erzählt Thomas Menrath, Verkehrsreferent des BSV. Der Mann sei in Urfahr über einen auf der Straße liegenden Scooter gefallen, er habe sich zum Glück nicht schwer verletzt. So glimpflich geht das aber nicht immer aus.

Gedankenlosigkeit als Problem

Breitwieser ist überzeugt, dass oft Gedankenlosigkeit der Grund dafür ist, dass die Scooter achtlos liegengelassen werden. "Deshalb ist es wichtig, aufzuklären, welche Folgen so ein Verhalten haben kann. Vielen ist nicht bewusst, wie gefährlich herumliegende E-Scooter sein können."

„Scooter-Sheriff“ Tony aus Linz Bild: Volker Weihbold

Um dem Problem mit den "wild" geparkten Scootern entgegenzuwirken, hat Verkehrsreferent Martin Hajart (VP), wie berichtet, kürzlich einen Gipfel mit den drei Anbietern abgehalten. Ein Ergebnis davon ist mit den "Scooter-Sheriffs" seit vergangener Woche sichtbar. Einer davon ist Tony von der Firma Tier, die sich ebenfalls am Aktionstag beteiligte. Sein Arbeitstag beginnt früh am Morgen, eine Schicht dauert vier bis fünf Stunden. "Die Disziplin der Nutzer lässt oft zu wünschen übrig, sie sollten mehr an ihre Mitmenschen denken", ist auch Tonys Erfahrung. Martin Skleran von Tier will hier auch mit Belohnungsanreizen (Freiminuten etc.) Verbesserungen erzielen. VP-Stadtparteigeschäftsführer Wolfgang Steiger ist zuversichtlich, dass man gemeinsam zu einer guten Lösung kommen könne. Beim Aktionstag war jedenfalls Einigkeit zu spüren.