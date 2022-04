Gefährliche Flucht: 16-Jähriger lief bei starkem Verkehr über Wiener Straße

Der Bursche war den Beamten wegen seiner "äußerst auffälligen Fahrweise" in der Auwiesenstraße im Linzer Süden aufgefallen. Um einer Kontrolle zu entkommen - der 16-Jährige besitzt keinen Führerschein, sein Moped war nicht zugelassen und das Kennzeichen gestohlen - schmiss er das Moped auf die Straße und flüchtete zu Fuß Richtung Magerweg. Vier Stunden später trafen Polizisten an einer Straßenbahnhaltestelle in der Wiener Straße auf den Jugendlichen. Dieser versuchte erneut, davonzukommen, wurde jedoch von einem der Beamten am Handgelenk gefasst. "Der junge Mann riss sich mit einer heftigen Drehbewegung und unter Einsatz seines vollen Körpergewichts aus der Fixierung los", berichtet die Polizei-Pressestelle. Er konnte erneut entwischen und lief über die stark befahrene Wiener Straße. Bei der Prechtlerstraße konnte er schließlich gestoppt und festgenommen werden. Der 16-jährige Bosnier wurde ins Polizeianhaltezentrum gebracht.