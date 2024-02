Gefährdete Kröten, magere Wiesen: Städtische Naturschützer im Einsatz

Er ist etwa 30 Zentimeter hoch und hat im Vorjahr knapp 1000 Kröten aufgehalten und ihnen dadurch womöglich das Leben gerettet: der Krötenzaun entlang der Straße "Am langen Zaun" in Kleinmünchen am Rand des Wasserwaldes. Er ist einer von zwei Zäunen, die Mitarbeiter der Naturkundlichen Station Linz gemeinsam mit dem Naturschutzbund letzte Woche aufgestellt haben. Der Zaun hindert die Tiere, die auf dem Weg zu ihren Laichplätzen sind, am Überqueren der gefährlichen Straße.

Kröten landen in Kübeln

Beim Versuch, dieses Hindernis zu umgehen, fallen sie in Kübel, die in regelmäßigen Abständen im Boden versenkt sind. Die gefangenen Tiere werden dann von Naturschützern sicher über die Straße gebracht. Ein zweiter von der Stadt installierter Zaun steht an der Mönchgrabenstraße in Ebelsberg.

Den Krötenschutzzaun am Froschberg, an den sich viele Linzer erinnern werden, gibt es übrigens nicht mehr. Der Grund ist einfach: Die Kröten haben sich umorientiert. Sie wandern nicht mehr über die Kapuzinerstraße in den Botanischen Garten, sondern kommen vom Bauernberg bzw. von der Landwirtschaftskammer.

Kröten sind aber nur ein kleiner Teil der Aufgaben der Naturkundlichen Station. Im Frühling startet ein großes Projekt zur Kartierung von Wiesenflächen auf Linzer Stadtgebiet. "Wir möchten uns die Wiesen im Detail anschauen", sagt Thomas Schiefecker, Leiter der Naturkundlichen Station, im OÖN-Gespräch. Bei besonders wertvollen Wiesen werden auch die einzelnen Pflanzenarten erfasst.

Magere Wiesen sind artenreicher

Dabei handelt es sich um die "mageren" Wiesen, also jene, deren Boden im Gegensatz zu den "fetten" Wiesen weniger Nährstoffe aufweist. Bei stickstoffreichen Wiesen setzen sich meist wenige konkurrenzstarke Arten durch, bei mageren ist die Artenvielfalt größer, auch jene der Insekten. Als Beispiel nennt Schiefecker die Hochwasserschutzdämme an den Traun-Donau-Auen. Damit diese Wiesen mager bleiben, wird als Konsequenz das Mähgut abtransportiert, dem Boden werden somit Nährstoffe entzogen.

Insgesamt werden 350 Hektar Wiesen im Besitz der Stadt Linz untersucht. Mit einem Ergebnis rechnet Schiefecker erst im kommenden Jahr. Durchgeführt wird die Kartografierung von einem externen Büro, die Ausschreibung ist gerade im Gange.

