Geballte Frauenpower wird am Sonntag am Linzer Pichlinger See erwartet

Am Sonntag heißt es wieder "Auf die Plätze, fertig, los" beim 21. ÖGKK-Frauenlauf am Linzer Pichlinger See. Mehr als 700 Teilnehmerinnen haben sich bereits angemeldet, alle kurzentschlossenen Läuferinnen können sich am Sonntag ab 7.30 Uhr im Festzelt am See noch nachmelden.

"So wie es aussieht, sind die Lauftemperaturen optimal", sagt Organisator Ewald Tröbinger. Neben den Hauptläufen (eine bzw. zwei Runden um den See) findet auch ein Nordic-Walking-Bewerb statt. An diesem darf auch mit Smovey-Ringen teilgenommen werden. Zudem werden für die kleinen Läuferinnen eigene Kinderläufe geboten.

"Heuer wird es erstmals auch eine eigene Mütter-Töchter-Wertung geben", sagt Tröbinger. Auch der soziale Aspekt kommt nicht zu kurz: So werden vier Betreuerinnen vom Seniorenzentrum Pichling ihre Schützlinge, die im Rollstuhl sitzen, schiebend ins Ziel bringen.

Der Start- und Zielbereich der Veranstaltung befindet sich dieses Mal in der Nähe der Wasserrettung, die man über die Zufahrt beim Südpark erreicht. Parkmöglichkeiten sind vorhanden, die Wege zudem beschildert.

Tröbinger freut sich schon auf Sonntag: "Die Atmosphäre bei diesem Lauf ist immer ganz entspannt und stressfrei."

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.