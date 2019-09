Informationen ohne Schrift oder Sprache weitergeben: Das ist die Aufgabe von Dolmetschern für Gebärdensprache. Einer breiten Öffentlichkeit bekannt wurde dieser Beruf durch das Fernsehen. Um dem akuten Mangel an Dolmetschern in Oberösterreich entgegenzuwirken – auf 1400 Menschen mit Hörbeeinträchtigung kommen in Oberösterreich lediglich 36 Dolmetscher –, beginnt im Oktober 2019 der sechste Lehrgang der Fachausbildung Gebärdensprachdolmetschen in Linz.