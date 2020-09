Contact-Tracing: "Gastro-Registrierung wäre eine große Erleichterung"

Er hat am Mittwoch in einer Pressekonferenz mit der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst exemplarisch eine Zwischenbilanz gezogen: Rund 50 Personen haben seit 13. März mehr als 40.000 Arbeitsstunden im Krisenstab geleistet und 10.500 Kontaktaufnahmen durchgeführt.

Eine besondere Herausforderung seien derzeit die Schulen, so Hageneder. Im Kulturbereich gab es bisher keine Cluster, einige dafür im Sport. Ab wie vielen Infektionen am Tag sich das System einmal nicht mehr stellen lasse, könne man nicht genau sagen, denn das hänge von den Kontakten der Betroffenen ab. Insgesamt schaffe man im Bezirk 100 bis 150 Kontaktaufnahmen am Tag. Gute Erfahrungen hat er mit den sechs Bundesheer-Angehörigen gemacht, die bei dieser Arbeit im Rahmen eines Assistenzeinsatzes unterstützen, sowie mit zusätzlich angeheuerten Studenten.

13 Strafen wegen Quarantäne-Verstoß

Seit Mitte März wurden im Bezirk bei 918 positiv Getesteten 3.729 Personen unter Quarantäne gestellt. Mit 13 vergleichsweise niedrig ist die Zahl der wegen Missachtung der Absonderung ausgestellten Strafen. Dafür resultieren aus den - nur binnen der vergangenen drei Wochen durchgeführten - 129 Sperrstunden-Überprüfungen bereits elf Verwaltungsstrafverfahren.

Laut einer Umfrage des IMAS-Instituts im Auftrag der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst Oberösterreich - durchgeführt von Mitte Juni bis Mitte Juli mit 1.020 Über-16-Jährigen - glauben 61 Prozent der Österreicher, dass die Coronakrise die Gesundheitsbehörden und die Verwaltung besonders fordert. Sie rangieren damit bei den durch Corona belasteten Berufsgruppen hinter den Gesundheitsjobs (78 Prozent) in der öffentlichen Wahrnehmung auf Platz zwei.

Die Arbeitsweise im Amt hat sich seit Corona verändert, Home-Office, Telearbeit und elektronische Terminvergaben haben sich auch hier durchgesetzt. Wobei wohl einiges bleiben werde, erwartet Hagenauer: Die online vergebenen Terminslots beispielsweise haben auch die Wartezeiten für die Bürger deutlich reduziert. Laut IMAS-Umfrage gehen auch 82 Prozent der Österreicher davon aus, dass die digitale Erreichbarkeit von Behörden zunehmen werde.

