Gasthaus Lindbauer sperrt im Juni wieder auf

Wie berichtet, wurde Philipp Kaufmann am Freitag als neuer Pächter des Oberwirts in St. Magdalena präsentiert. Nur zwei Tage später ist der nächste Gastro-Coup des umtriebigen Unternehmers bekannt geworden. Seine Kaufmann-Gruppe hat das leer stehende Traditionsgasthaus Lindbauer bei der Neuen Eisenbahnbrücke in Urfahr gekauft.

Laut Medienberichten soll der Lindbauer im Juni wieder aufsperren. Vom Konzept her soll sich wenig ändern. Das Gasthaus soll ein traditionelles Wirtshaus bleiben. Kaufmann betreibt weiters das „Beenie.all day“ auf der Hauptstraße, den „Lunzer Wirt“ in der Voest und das „Cubus“ im Ars Electronica Center.

