Ein neuer, kulinarischer Wind weht durch die steinernen Gemäuer des wohl ältesten Linzer Gasthauses. Seit 2015 führt Christian Göttfried gemeinsam mit seiner Frau Simone das mit zwei Hauben ausgezeichnete Restaurant Göttfried in der Linzer Hofgasse. Und das überaus erfolgreich: Bei der Wahl zur schönsten Gaststube Oberösterreichs sicherte er sich nicht nur den Sieg in der Kategorie "Urbanes", sondern auch jenen in der Region Linz.