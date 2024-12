Mit einem Konsensvorschlag war Bürgermeister Gerhard Hintringer (SP) in die Gemeinderatssitzung am Dienstag gegangen. Vom 15. März bis zum 15. Oktober solle künftig das Hundeverbot am Pleschingersee aufrecht sein. Doch am Ende blieb es beim ganzjährigen Verbot, das bei der vorangegangenen Gemeinderatssitzung am 5.