Gallneukirchen: Wechsel von der FPÖ zur ÖVP

Diese hatte, wie berichtet, nach internen Querelen bei ihrem Ortsparteitag den kolportierten Spitzenkandidaten und bisherigen Obmann Josef Mitterhuber (Bild) abgewählt. Dieser hat daraufhin alle Funktionen zurückgelegt und ist aus der Partei ausgetreten.

In den Polit-Ruhestand will sich Mitterhuber aber nicht verabschieden, weshalb er künftig bei der ÖVP mitmischen wird, wie er nun bekanntgab. Mit der FPÖ und den dort handelnden Personen könne er sich nicht mehr identifizieren. "Ich möchte mich aber trotzdem für Gallneukirchen engagieren, und in der ÖVP fühle ich mich sehr wohl", begründet Mitterhuber diesen Schritt.

Bürgermeister Helmut Hattmannsdorfer (VP) freut sich jedenfalls über den Neuzugang, allen voran deshalb, weil er Mitterhuber immer als "engagierten und zuverlässigen Partner" wahrgenommen habe. Und auch deshalb, "weil wir um jede Person froh sind, für die Sachpolitik im Vordergrund steht".