Fußgänger in Linz angefahren - Pkw-Lenker leistete keine Hilfe

Nach einem Unfall am Montagmorgen, bei dem ein 20-jähriger Fußgänger verletzt wurde, sucht die Polizei nach Zeugen.

Der 20-Jährige wurde im Krankenhaus stationär aufgenommen. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Der 20-Jährige Fußgänger aus dem Bezirk Kirchdorf an der Krems überquerte am Montag gegen 7:10 Uhr in Linz auf dem Schutzweg die Fahrbahn der Ziegeleistraße auf Höhe Nr. 81 in westliche Richtung. Dabei wurde er von einem weißen Pkw, der aus Richtung Leondinger Straße kam, angefahren. Daraufhin musste er sich auf der Motorhaube abstützen.

Der Autolenker fragte nur kurz, ob alles in Ordnung sei und setzte seine Fahrt dann Richtung Waldeggstraße fort. Der 20-Jährige ging danach zur Arbeit. Weil er dort Schmerzen im Bauchbereich bekam, entschloss er sich, ein Krankenhaus aufzusuchen. Wenig später wurde er im Med Campus 3 zur Beobachtung stationär aufgenommen.

Eventuelle Unfallzeugen oder der betreffende Autolenker des weißen Pkw werden ersucht, sich unter der Telefonnummer 059133-45-4800 zu melden.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema