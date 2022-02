Fußgänger am Schutzweg von Lkw angefahren

Zum Unfall kam es gegen 16.10 Uhr auf der L563, der Traunuferstraße. Der 79-Jährige aus dem Bezirk Linz-Land ging am Gehsteig und wollte bei der sogenannten Reiter-Kreuzung den Schutzweg überqueren. Ein rechts abbiegender Lkw, gelenkt von einem 37-Jährigen, erfasste ihn und schleifte ihn einige Meter mit, wie die Polizei am Mittwochabend berichtete. Der Mann wurde unbestimmten Grades verletzt und in das Kepler Uniklinikum gebracht.