Fußgänger (36) in Linz ausgeraubt: Polizei bittet um Hinweise

Fünf Täter seien es gewesen, zwischen 15 und 20 Jahre alt: Das sagte ein 36-jähriger Wiener nach einem brutalen Überfall am Freitagabend aus. Der Mann war gegen 20:10 Uhr zu Fuß in der Böhmerwaldstraße unweit der Linzer Hauptbahnhofs unterwegs, als er plötzlich von hinten in den Rücken getreten wurde und auf den Gehsteig stürzte. Fünf Jugendliche gingen auf den am Boden liegenden Mann los und raubten ihm seinen roten Rucksack, bevor sie mitsamt der Beute die Flucht ergriffen.

Fahndung brachte keinen Erfolg

Laut Angaben des Opfers waren die Täter südländischer Herkunft und zwischen 160 und 170 Zentimeter groß. Eine sofort eingeleitete Fahndung im Nahbereich des Tatorts verlief negativ. Die Polizeiinspektion Linz Hauptbahnhof bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 059133/4583100.

Lokalisierung: Der Tatort in der Böhmerwaldstraße nahe des Hauptbahnhofs

Diese Karte ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Funktional und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.