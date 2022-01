Neubau oder Sanierung? Neuer Standort oder doch lieber der alte? Diskutiert wurde über die in die Jahre gekommene Volksschule Leonding bereits viel. Nun zeichnet sich ein Neubau am jetzigen Standort ab, eine (Grundsatz-) Entscheidung steht noch aus. Geht es nach Bürgermeisterin Sabine Naderer-Jelinek (SP), soll diese in der Stadtsenats- bzw. Gemeinderatssitzung im Jänner fallen. Zwei Varianten und Standorte sind noch in der engeren Auswahl, sagt Naderer-Jelinek im OÖN-Gespräch.