Für Staatsmeister Wolfgang Gnedt waren aller guten Dinge drei

Beinahe wäre es wieder passiert. Zweimal stand Wolfgang Gnedt schon im großen Finale der Badminton-Staatsmeisterschaften. Und zweimal musste der 22-Jährige am Ende seinem Gegner gratulieren. Im vergangenen Jahr schien beim Duell gegen den Grazer Leon Seiwald schon alles entschieden. Doch Gnedt vergab in Judenburg vier Matchbälle und verlor das Spiel auf der Zielgeraden.

Dieses Jahr hatte der Niederösterreicher, der seit sechs Jahren für den BSC 70 Linz spielt, den Heimvorteil auf seiner Seite. In der Linzer AHS Solar City Halle spielte sich Gnedt problemlos ins Finale – und stand dort am Sonntag erneut Leon Seiwald gegenüber. "Angespannt war ich schon. Man hat die verlorenen Finalspiele natürlich im Hinterkopf", sagt Gnedt. Das Finale in Linz entwickelte sich dann erneut zum Krimi. Im entscheidenden dritten Satz lag Gnedt bereits 18:20 zurück, stand zum dritten Mal vor einer finalen Niederlage.

Großes Ziel Olympia 2024

Doch mit großer Leidenschaft kämpfte sich der 22-Jährige zurück und durfte sich schließlich über den ersten Titel in der allgemeinen Klasse freuen.

Einen besseren Zeitpunkt, um den Titel in die Landeshauptstadt zu holen, hätte sich Gnedt nicht aussuchen können: Der BSC 70 Linz feiert heuer sein 50. Vereinsjubiläum.

Gnedt, derzeit auf dem 199. Platz in der Weltrangliste und in der Bundesliga als Leihspieler für Traun auf dem Platz, hat aber noch viel Größeres vor: "Wenn ich für Österreich 2024 zu den Olympischen Spielen nach Paris reisen dürfte, wäre das die Erfüllung eines großen Traums", sagt er. Dafür muss er aber zuerst an Luka Wraber (Platz 94 in der Weltrangliste) vorbei. Gnedt, der gemeinsam mit seinem Bruder ein Fitnessstudio betreibt und bis zu 30 Stunden pro Woche trainiert, hofft, dass der Badminton-Sport durch gute internationale Leistungen "einen Aufschwung wie beim Tennis" erlebt.

Artikel von Gabriel Egger Redakteur Land und Leute g.egger@nachrichten.at