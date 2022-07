Für Reinigen der Einfahrt: Betrüger knöpften Pensionisten fast 4000 Euro ab

Der Pensionist hatte am Vortag einen Flyer in seinem Postkasten vorgefunden. Darauf wurden diverse Sanierungs- und Reinigungsarbeiten an Häusern und Gärten angeboten. Der 78-Jährige kontaktierte die vermeintliche Firma, und beauftragte sie mit der Reinigung seiner Einfahrt.

Tags darauf, am Donnerstag um acht Uhr, standen drei "Arbeiter" vor seiner Türe. Sie waren laut Polizei mit einem weißen Pkw mit deutschem Kennzeichen unterwegs. Einer der Männer - er dürfte südländischer Herkunft sein - reinigte die Steineinfahrt mit einem Sandreiniger. Nach neun Stunden war der Mann schließlich fertig, und seine zwei Kollegen kamen um 17 Uhr wieder zum Haus des Pensionisten. "Einer betrat sogar den Wohnbereich und fragte nach, ob Goldbestände im Haus seien, da er diese gerne abkaufen würde", berichtet die Landespolizeidirektion.

Danach legte der Unbekannte dem 78-Jährigen die Rechnung in Form eines pinken Scheins vor: 3990 Euro verlangte das Trio für die Reinigung der Einfahrt. "Das Opfer bezahlte den Betrag in bar", so die Polizei. Erst später wurde der Pensionist misstrauisch und erstattete Anzeige.