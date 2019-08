Ein Schiff wird kommen, ganz bestimmt. Meistens sind es sogar mehrere pro Tag, die an der Linzer Donaulände anlegen. 2000 Schiffe zählt der Linz Tourismus jährlich. Von Bord gehen dann durchschnittlich 150 Passagiere, die ihr Geld in den Betrieben der Linzer Innenstadt ausgeben. Der Tourismusverband wähnt sich mit dem steigenden Interesse an Donaukreuzfahrten auf Erfolgskurs. Für Vizebürgermeister Markus Hein (FP) klingt das zu schön, um wahr zu sein.