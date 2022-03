21 Jahre lang war Dagmar Andree Vorsitzende des Linzer Frauenhauses, vor drei Monaten hat sie an ihre Nachfolgerin Sandra Promberger übergeben (siehe unten). Gesehen und erlebt hat Andree in dieser Zeit viel, an Herausforderungen hat es im Laufe der Zeit nicht gemangelt. "Wir haben mehr Hochrisiko-Fälle von Frauen, die massiv gefährdet sind. Für Frauen ist es gefährlicher geworden", so die Erfahrung der ehemaligen Vorsitzenden. Auch die Gewalt gegen Kinder habe zugenommen.