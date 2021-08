Für diese zehn kommt im Herbst ihr "erstes Mal"

Wahlkämpfen in Corona-Zeiten ist alles andere als einfach. Das wissen die Bürgermeister im Zentralraum nur zu gut. Zehn von ihnen stellen sich am 26. September das erste Mal der Bürgerwahl, sie alle eint, dass sie während der Legislaturperiode vom Gemeinderat gewählt wurden. Als wäre das nicht herausfordernd genug, gibt es in Gallneukirchen noch ganz andere Aufregung – und zwar wegen der FPÖ.