Für diese Lehrberufe sucht die Stadt Linz gerade Bewerber

Wer sich für eine Lehre bei der Stadt Linz interessiert, kann unter zehn Berufen wählen - von der Verwaltungsassistenz bis zum Tischler. Insgesamt werden 55 Lehrlinge gesucht. Rechnet man die Unternehmensgruppe der Stadt Linz (UGL) noch dazu sind es sogar rund 100. Aktuell werden dort mehr als 300 Lehrlinge in 37 Berufen ausgebildet. In den letzten zehn Jahren waren es 1.200. Beim Magistrat machen gerade (Stichtag 1. September) 185 Lehrlinge ihre Ausbildung. Damit will die Stadt Linz auch dem Fachkräftemangel entgegenwirken.

Zehn Berufe zur Auswahl

Der Magistrat sucht für kommendes Jahr Lehrlinge in folgenden Berufen:

1 Archiv-, Bibliotheks- und Informationsassistenz

31 Bürokauffrauen/-männer / Verwaltungsassistenz

1 Florist*in

4 Gartenbau

10 Garten- und Grünflächengestaltung-Landschaftsgärtnerei

2 Informationstechnologie-Systemtechnik

1 Köchin / Koch

2 Tischlerei

2 Zahnärztliche Fachassistenz

1 Veranstaltungstechnik

Die Stadt wertet ihre Ausbildungspläne durch Zusatzangebote, wie digitale Kompetenz, neue Medien, spezielle Führerscheine und Auslandspraktika auf. "Mein Anspruch ist es, dass die Stadt Linz in der Ausbildung eine Vorbildfunktion für andere Betriebe einnimmt“, sagt Personalreferentin Vizebürgermeisterin Tina Blöchl (SP).

Bewerbungen bis 11. Dezember möglich

Die aktuelle Bewerbungsfrist endet am 11. Dezember 2022. Die Lehrstellen werden auf www.linz.at, in verschiedenen Printmedien, beim AMS OÖ, bei der Messe „Jugend und Beruf“ sowie der Linzer Lehrlingsmesse und auf Social Media veröffentlicht.