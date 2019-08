Für den besseren Überblick: Linzer Berufsfeuerwehr braucht Drohnen

Brandheiß werden bei der Linzer Berufsfeuerwehr nicht nur der Klimawandel und künftig mutmaßlich mehr Waldbrände diskutiert. Auch Drohnen sind ein Thema. "Die brauchen wir, um uns schneller und umfassender ein Bild über die Lage zu machen", sagt der Linzer Branddirektor Christian Puchner. Er ist Herr über das 186 Mann starke Team der Berufsfeuerwehr. Wobei "Mann" durchaus wörtlich zu nehmen ist. Denn noch hat keine Frau die strenge Aufnahmsprüfung geschafft. Noch steht keine Feuerwehrfrau, etwa bei Bränden, in der ersten Reihe.

Mehr Waldbrände erwartet

Zurück zu den Drohnen. Die würden nicht nur schnell Bilder liefern, sondern das obendrein auch noch preiswert. Derzeit laufe ein Pilotprojekt, so Branddirektor Puchner. "Wir erkennen die Zeichen der Zeit und das ist auch der Klimawandel", sagt Bürgermeister Klaus Luger (SP).

Der für Sicherheit und auch für die Berufsfeuerwehr zuständige Stadtrat Michael Raml (FP) betont, "wir müssen uns die Sicherheit etwas kosten lassen". Der Bundesrat-Heimkehrer sitzt seit März in der Stadtregierung.

2,3 Millionen Euro wurden im vergangenen Jahr für neue Feuerwehrfahrzeuge lockergemacht. Obendrein sind neue Jacken für Einsätze nötig. "Bei Waldbränden können wir nicht stundenlang in den Spezialjacken im Einsatz sein, die für Wohnungsbrände mit bis zu 1000 Grad Hitze nötig sind", sagt Puchner. Denn in den technikgespickten Wohnungen würden diese Temperatur locker erreicht.

404 Brände waren im vergangenen Jahr zu löschen, wie der gestern präsentierte Liestungsbericht 2018 zeigt. Diese Zahl blieb in den vergangenen Jahren in etwa konstant. Insgesamt rückte die Berufsfeuerwehr vergangenes Jahr 4447 Mal aus, vom technischen Einsatz bis zum Katastrophenschutz. Was Frauen im Einsatz betrifft, hegt Puchner Hoffnung: "2020 haben wir wieder Aufnahmsprüfung. Vielleicht schafft es eine."

3 Fragen an Christian Puchner

Branddirektor und damit oberster Feuerwehrmann von Linz

Was war der spektakulärste Einsatz der Linzer Berufsfeuerwehr des vergangenen Jahres?

Das war der Brand im Krempl-Hochhaus am 10. August. Hochhaus-Brände sind immer eine besondere Herausforderung. Es war auch schwierig, weil dort die Verhältnisse besonders beengt sind. Wir evakuierten, wir bekämpften den Brand von innen und von außen und konnten ihn schließlich auf ein Geschoß begrenzen.

Wie wird sich der Klimawandel auf die Arbeit der Linzer Berufsfeuerwehr auswirken?

Die Waldbrandgefahr wird sich verstärken. Derzeit spüren wird das noch nicht. Aber wir stellen uns mit spezieller Schutzausrüstung darauf ein. Linz ist zwar eine Stadt, aber eine grüne Stadt mit vielen Waldflächen.

Die Linzer Berufsfeuerwehr ist bei Einsätzen rein männlich geprägt. Wann werden wir die erste Frau im Einsatz sehen?

2020 haben wir wieder Aufnahmeprüfung. Ich hoffe, dass sich Frauen bewerben und es auch schaffen. Derzeit beobachten wir ganz genau ein Trainingsprogramm, das Graz mit dem Arbeitsmarktservice gestartet hat.

(Seit kurzem läuft dort ein mehrwöchiger Kurs, mit dem Frauen auf die Berufsfeuerwehr-Prüfung vorbereitet werden. Graz beschäftigt 230 Berufsfeuerwehrmänner und ebenso keine Frau, Anm. d. Red.)

