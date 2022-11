Mit Ende des Jahres ist das Museum auf Zeit im Linzer Hafengelände endgültig Geschichte. Zumindest für die Verantwortlichen des Mural Harbor, die ihre Zelte in der Zentrale an der Industriezeile räumen werden. Und zwar unabhängig davon, ob im Jänner des kommenden Jahres, wie geplant, die Bagger zum Abriss des Gebäudes auffahren werden oder nicht. Wie berichtet, soll an der Stelle im Zuge des "Neuland"-Projektes der Hafenturm samt Hotel errichtet werden.