Es grünt so grün... Linz ist stolz auf seinen Grünlandanteil. Mit Recht. 53,2 Prozent des gesamten Stadtgebietes sind Grünland. So weist es die Stadtforschung des Magistrates Linz mit Stand April 2019 aus. Angesichts dieser Daten kann man offenbar ein paar kleinere Beschneidungen locker verkraften. So schaut es zumindest aus.