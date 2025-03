Für Bau der Embraer-Hangars wird die Zeit knapp

So wird das neue Transportflugzeug des Heeres, die Embraer C-390M, aussehen.

Dort, wo schon in zwei Jahren riesige Hangars für die neuen Transportflugzeuge des Bundesheeres stehen sollen, ist derzeit nur grüne Wiese zu sehen. Mindestens zwei Hangars sollen am Fliegerhorst Vogler in Hörsching für die vier brasilianischen Maschinen Embraer C-390 errichtet werden – riesige Hangars, braucht man doch für jeweils zwei Flugzeuge mit Spannweiten von über 35 Metern viel Platz.