Fünf Müll-Haie für die Innenstadt

Die Abfallbehälter mit integrierten Aschenbechern sind 1,40 Meter hoch, haben einen Durchmesser von 61 Zentimetern und fassen 220 Liter. "In den Müll-Haien hat viermal mehr Müll Platz als in den alten Behältern. Dadurch quellen sie nicht mehr so schnell über", sagt der zuständige Vizebürgermeister Bernhard Baier (VP). Mit den neuen Abfalleimern wolle man der Müllproblematik in der Stadt begegnen und zu mehr Sauberkeit motivieren.

