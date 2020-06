Führerscheinloser Drogenlenker prallte gegen geparktes Auto

Der Mann aus dem Bezirk Linz-Land war in der Nacht auf Dienstag ohne Führerschein mit dem Pkw seiner Lebensgefährtin auf der Laaher Straße aus Richtung Haid kommend in Fahrtrichtung Ansfelden unterwegs. Auf Höhe Laaher Straße 15 prallte er gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw. Der 35-Jährige versuchte, nach der Kollision die Fahrt mit dem schwer beschädigten Fahrzeug fortzusetzen, kam jedoch einige Meter danach zum Stillstand.

Er stieg aus und verließ die Unfallstelle. Ein vor Ort durchgeführter Alkotest verlief negativ - da sich der 35-Jährige während der Unfallaufnahme aber sehr auffällig verhielt, wurde er dem Polizeiarzt vorgeführt. Dieser stellte eine Beeinträchtigung durch Suchtmittel und Medikamente fest. Sowohl der Unfalllenker als auch seine Lebensgefährtin werden der BH Linz-Land wegen mehrerer Übertretungen zur Anzeige gebracht.