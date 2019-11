Führerscheinloser Drogenlenker flüchtete vor Polizei

Während des Streifendienstes kam Polizeibeamten an der Kreuzung Franckstraße/Füchselstraße ein Pkw entgegen. Die Beamten wendeten den Funkwagen für eine routinemäßige Kontrolle des Pkw. Der Lenker, später als ein 29-jähriger Türke aus Linz identifiziert, hatte dies bemerkt, flüchtete in die Füchselstraße und stellte das Fahrzeug um 19:49 Uhr ab. Danach flüchtete er zu Fuß in unbekannte Richtung. Etwa 30 Minuten später wurde der Pkw von der Autobesitzerin benutzt und von Polizeibeamten in der Ing.-Stern-Straße angehalten. Die Frau rief daraufhin ihren 29-jährigen Freund an und forderte ihn auf, sich bei der Polizei zu stellen. Dem kam er nach, er gestand, den Pkw gelenkt zu haben und davongelaufen zu sein, weil er keinen Führerschein besitze. Bei ihm wurden auch deutliche Symptome einer Suchtmittelbeeinträchtigung wahrgenommen. Ein Drogenschnelltest verlief positiv auf THC. Eine amtsärztliche Untersuchung ergab aufgrund der Suchtmittelbeeinträchtigung die Fahruntauglichkeit.

Im Zuge der Amtshandlung händigte der 29-Jährige freiwillig einen total gefälschten englischen Führerschein aus. Das Dokument wurde sichergestellt. Bei der Beschuldigtenvernehmung zeigte sich der Verdächtige umfassend geständig.

