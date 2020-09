Führerscheinloser Alkolenker nach kurzer Flucht gestoppt

Ein 25-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land fuhr mit seinem Pkw am Mittwoch gegen 21 Uhr auf der B139 Richtung Ansfelden. Aufgrund eines Beleuchtungsmangels wollten ihn Polizisten im Ortszentrum von Neuhofen an der Krems anhalten und kontrollieren. Der 25-Jährige missachtete jedoch die Anhaltezeichen und fuhr einfach weiter. Nach kurzer Verfolgung konnte der Mann in der Kirchengasse angehalten werden. Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,92 Promille. Außerdem stellten die Polizisten fest, dass dem 25-Jährigen der Führerschein bereits im Juni 2020 aufgrund eines Alkoholdeliktes entzogen worden war.

