Frühlingskonzerte der Liedertafel Steyregg

STEYREGG. Am Wochenende lädt die Liedertafel Steyregg zu ihren traditionellen Frühlingskonzerten.

Unter dem Titel "(Ch)Ohrwürmer" wird am 27. April ab 19.30 Uhr sowie am 28. April ab 17 Uhr jeweils im Stadtsaal von Steyregg ein buntes musikalisches Programm an Evergreens, Volksliedern und Klassikern der Popmusik geboten. Karten gibt es direkt bei Annemarie Schonka, Tel. 0699/11945977.

Die Liedertafel Steyregg ist übrigens immer offen für neue Chormitglieder. Wer nach einem Konzertbesuch auf den Geschmack gekommen ist, kann bei einer der wöchentlichen Proben jeweils montags um 19.30 Uhr im Lokal der Liedertafel hinter dem Stadtsaal vorbeischauen.

