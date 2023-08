Früherer Bergdiele-Chef eröffnet Gourmetlokal in Linz

"The Staybls are back" postete der früher Leondinger Bergdiele Patron Michael Staybl. Damit hat das seit Ende Juni geschlossene "LeBüsch" am Graben von Heinz Hanner (vormals in Mayerling) hat neue Pächter. Michael Staybl kehrt mit seiner Gattin Manuela kulinarisch nach Oberösterreich zurück. Wann eröffnet wird, steht noch nicht fest. "Wir müssen vorher groß umbauen", sagt Staybl, der mit der asiatischstämmigen Hauseigentümerfamilie einen Vertrag auf 15 Jahren abgeschlossen hat.