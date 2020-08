Froschberg: Etappenweiser Start für Kurzparkzonen

Im Frühjahr ist die Entscheidung mittels Bewohnerbefragung gefallen, nun soll die etappenweise Umsetzung beginnen: Die Rede ist von Kurzparkzonen, die in etlichen Straßen rund um das Stadion und die Tips-Arena eingerichtet werden. Dadurch wird es für Dauerparker künftig deutlich schwieriger werden, einen Abstellplatz auf dem Froschberg zu finden.

Die Vorarbeiten für die schrittweise Umsetzung sind nun abgeschlossen, mit der Einführung soll noch diesen Sommer begonnen werden. Von der Maßnahme sind in einem ersten Schritt Johann-Strauß-Straße, Johann-Sebastian-Bach-Straße, Froschberg, Regerstraße, Ziegeleistraße, Brahmsstraße und Hugo-Wolf-Straße betroffen. In einem zweiten Schritt sollen im Herbst Bockgasse, Stanglhofweg und Auf der Gugl folgen. Für den ersten Umsetzungsschritt wurden jene Straßenzüge ausgewählt, wo der "Parkdruck besonders hoch ist", heißt es von Vizebürgermeister Markus Hein (FP).

Vorerst sei geplant, nicht alle Dauerparkplätze in den Straßen umzuwandeln: "Dort, wo es möglich ist, werden die Dauerparkplätze nur teilweise in Bewohnerparkplätze umgewandelt. Die dadurch entstehenden Kurzparkzonen sind gebührenfrei", sagt Hein. So werden in der Brahmsstraße etwa 32 von 70 Parkplätzen umgewandelt, in der Ziegeleistraße hingegen 60 von 141.

Die Kurzparkzonen sollen, wie berichtet, von Montag bis Samstag jeweils von acht bis 22 Uhr gelten, Bewohner können dort unbefristet parken, sofern sie eine Bewohnerparkkarte um 54,40 Euro Jahresgebühr erwerben.

