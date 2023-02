Frisbee-Spieler zeigen in Auhof ihr Können

Zehn Jahre nach der ersten Auflage und zuletzt zwei Jahre pandemiebedingt ausgebremst, werden in der Sporthalle des Europagymnasiums Auhof 12 Mixed-Teams aus Österreich und Deutschland antreten.

In Abwesenheit des Siegers von 2020 (FdF Geretsried) gelten die Zombees Wien, die Styrian Hawks aus Feldbach und die Mosquitos Klosterneuburg als Favoriten. Sowohl die Gastgeber des ASKÖ amPullen Linz als auch die Flugsaurier Wels wollen aber ein Wörtchen um den Turniersieg mitreden. Erstmals ist auch ein Linzer Derby möglich, denn neben den amPullen zählt auch der junge Linzer Verein FES zum Teilnehmerfeld.

Wer die Dynamik des trendigen Teamsports, bei dem, ähnlich wie beim American Football, durch das Fangen der Scheibe in der Endzone gepunktet wird, hautnah miterleben will, kann dies am 4. und 5. Februar jeweils ab 9 Uhr tun. Das Finale steigt am Sonntag ab 16 Uhr. Der Eintritt ist frei.

