Fridays For Future: Bis zu 8000 Teilnehmer bei Klimastreik in Linz erwartet

Die Polizei informierte über die geplanten Veranstaltungen. Los geht es am frühen Nachmittag mit dem "Fridays For Future"-Klimastreik. Bereits ab 13 Uhr wollen sich die Teilnehmer am Vorplatz des Linzer Hauptbahnhofs versammeln. Gegen 14.45 Uhr wird sich der Demonstrationszug Richtung Donaulände aufmachen, wo laut Polizei gegen 17 Uhr Uhr die Abschlusskundgebung zwischen Lentos und Brucknerhaus stattfinden wird. "Hier wird seitens der Anmelder mit bis zu 8000 Teilnehmern gerechnet", teilte die Landespolizeidirektion am Donnerstag mit.

Die Linz Linien richten während der Demo einen Schienenersatzverkehr ein. Während der gesamten Kundgebung müssen die Teilnehmer einen Mund-Nasen-Schutz tragen, außerdem erinnern die Organisatoren an die Einhaltung der 3-G-Regeln.

Neben der Klima-Demonstration finden am Hauptplatz sowie im Design Center Wahlveranstaltungen statt. Am Hauptplatz werden von 16.30 Uhr bis 20 Uhr rund 1000 Teilnehmer erwartet, ebenso im Design Center von 18 bis 22 Uhr.

Eine kleinere Versammlung, die sich gegen die Corona-Maßnahmen richtet, wird zudem von 16 bis 22 Uhr vor dem Neuen Rathaus abgehalten. Mit rund 300 Teilnehmern wird gerechnet.