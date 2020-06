Von 100 auf 0 – so drastisch hat sich die Corona-Krise auf die Geschäftsbasis der Fremdenführer im Land ausgewirkt. Aus der Not machen die Austria Guides nun eine Tugend und verstärken ihr Angebot für den Urlaub in Österreich. Beim Aktionstag der Austria Guides am 11. Juni werden in ganz Oberösterreich Führungen angeboten, die zeigen sollen, dass Interessantes buchstäblich auch vor der eigenen Haustür zu finden ist.