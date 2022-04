Fremdenführer laden ein

Neugier für die Heimat wecken und gleichzeitig für ihren Beruf begeistern – das wollen die Austria Guides bei ihrem oberösterreichweiten Aktionstag am 30. April. Der Anspruch dabei: den Blick vom Vordergründigen auf das Besondere, Erstaunliche und Unerwartete lenken.

In Linz wird zu diesem Anlass ein buntes Programm geboten. Dort können Interessierte um 10 Uhr dem Geheimnis der Linzer Torte auf die Spur kommen (Treffpunkt Touristinfo am Hauptplatz) oder den Südbahnhof und das Franckviertel mit "neuen" Augen entdecken (11 Uhr, Info über Treffpunkt bei Anmeldung). Spannung versprechen auch "Die Slums von Linz" (11 Uhr, Treffpunkt Lentos), der "Walk of Fem – starke Frauen hinter berühmten Männern" (10.30 Uhr, Touristinfo am Hauptplatz) oder die "Linzer Bettgeschichten" (12 Uhr, Touristinfo am Hauptplatz).

Um Anmeldung für die einzelnen Führungen wird bei den jeweiligen Austria Guides gebeten. Eine Übersicht über alle Führungen und Kontaktdaten gibt es online unter wko.at/site/freizeitbetriebe/fremdenfuehrer.html zu finden.