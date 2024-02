Freiwilliges Engagement gebündelt: Aus "dieziwi" wurde "füruns"

Neuer Name, neues Logo, ein einheitliches Design und nur noch eine Homepage: Einzelpersonen, die sich in Österreich freiwillig engagieren wollen, sind beim Linzer Verein "füruns" genauso an der richtigen Adresse wie soziale Organisationen, die nach Unterstützung suchen. "Wir wollen den Zugang zu freiwilligem Engagement erleichtern und die Einstiegshürden reduzieren", sagt Vorstandsvorsitzende Claudia Em bei einem Pressegespräch am Donnerstag.

Probleme bei der Kommunikation

Aus "dieziwi — Die Zivilgesellschaft wirkt" wurde mit Jahresbeginn "füruns — Das Zentrum für Zivilgesellschaft", auch aufgrund von Kommunikationsschwierigkeiten. "Wenn die Erklärung des Namens länger dauert, als unseren Tätigkeitsbereich vorzustellen, dann muss man sich eingestehen, dass die Namensgebung 2021 ein Fehler war", sagt Em.

Die Ursprünge des Linzer Vereins, der aktuell 30 Mitarbeiter zählt, reichen bis ins Jahr 2008. Damals wurde das "Unabhängige LandesFreiwilligenzentrum" (ulf) vom Sozialministerium sowie dem Sozialressort des Landes Oberösterreich ins Leben gerufen. "Seitdem haben wir unsere Expertise aufgebaut", sagt die Vorstandsvorsitzende.

4000 Freiwillige in Datenbank

Die Aufgaben der bestehenden Bereiche werden weitergeführt: "füruns Freiwillig in OÖ" (bisher ulf), "füruns Integration" (bisher "zusammenhelfen in OÖ"), "füruns Extremismusprävention" (bisher "zusammenhalten") wurden aber gebündelt und können allesamt die Fachkompetenz der Vereinsmitarbeiter nutzen. "Davor war alles projektbezogen. Wir haben die Freiwilligen mit dem Projektende oftmals verloren. Nun bleiben sie uns erhalten, da wir die Teams mit neuen Aufgaben betrauen können", sagt "füruns"-Geschäftsführerin Petra Pongratz.

"füruns Digital" stellt einen neuen Arbeitsbereich dar — im ersten Halbjahr 2024 wird die App "mima" (steht für Mitmachen, Anm.) auf den Markt gebracht. " Damit reagieren wir auf die aktuelle Entwicklung. Die Digitalisierung spielt in der Ansprache von Freiwilligen eine wichtige Rolle", sagt Pongratz. Rund 4000 Freiwillige sind aktuell in der Vereinsdatenbank registriert — der Großteil davon in Oberösterreich.

Seit der Corona-Pandemie macht sich jedoch ein Rückgang bemerkbar. "Viele haben eine Scheu davor, weil sie die Vorstellung haben, dass sie sich für ihr restliches Leben verpflichten müssen. Sie bestimmen aber selbst, in welchem Ausmaß sie sich engagieren wollen ", sagt Claudia Em, Vorstandsvorsitzende "füruns".

