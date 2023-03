Freiwillige Feuerwehr Pichling unter neuem Kommando

Sicherheitsstadtrat Michael Raml (li.) und Branddirektor Stefan Krausbar (re.) gratulieren zur Kommandowahl bei der Freiwilligen Feuerwehr Pichling. Kommandant Robert Hofbauer (3.v.l.) übergibt die Führung an seinen Nachfolger Felix Zangerle (2.v.l.)

Nach neun Jahren an der Spitze der Freiwilligen Feuerwehr Pichling übergab Kommandant Robert Hofbauer die Führung an seinen Nachfolger Felix Zangerle. Sein Stellvertreter ist Bernhard Hofbauer, Andreas Reiter Schriftführer. Michael Sommer übernimmt die Agenden des Kassenführers. Um die Geräte kümmert sich Michael Reif.

Ein stolzer Kommandant

Das neue Kommando wurde von den Mitgliedern bei der Vollversammlung für die Funktionsperiode von fünf Jahren gewählt. "Es erfüllt mich mit Stolz, die Führung der Freiwilligen Feuerwehr Pichling gemeinsam mit den neuen Kommandofunktionären übernehmen zu dürfen. Ein großer Dank gilt dabei unseren Vorgängern, an deren hervorragende Arbeit wir anknüpfen möchten. Unser oberstes Ziel ist es, am Lande ebenso wie am Wasser, einen wesentlichen Beitrag zur Sicherheit der Menschen zu leisten", sagt Zangerle. Anwesend waren auch Sicherheitsstadtrat Michael Raml (FP) sowie der designierte Branddirektor Stefan Krausbar von der Berufsfeuerwehr Linz.

