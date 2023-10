Freiwillige Feuerwehr Pichling feiert 122-jähriges Jubiläum

In Anlehnung an die Nummer beging die Freiwillige Feuerwehr Pichling den unrunden Geburtstag mit dem zuständigen Sicherheitsstadtrat Michael Raml (FP) und Planungsstadtrat Dietmar Prammer (SP). Der Einsatz der Freiwilligen ist für den zuletzt stark gewachsenen Stadtteil von unschätzbarem Wert. "Neben zahlreichen neu geschaffenen bzw. im Bau befindlichen Wohnbauprojekten fordert uns als Feuerwehr vor allem auch der stark gewachsene Gewerbepark Südpark-Linz und unsere Spezialaufgabe als Wasserwehrstützpunkt. Diesen Herausforderungen treten wir als selbstbewusste und als schlagkräftige Freiwillige Feuerwehr entgegen, was uns aufgrund der hervorragenden Arbeit früherer Funktionäre möglich ist“, sagt Kommandant Felix Zangerle.

100 Einsätze pro Jahr

An die 100 Mal rücken die Männer jedes Jahr aus, das Einsatzspektrum reicht von Brandbekämpfung über Tierrettung bis zur Beseitigung von Überflutungsschäden oder der Bergung von Personen, etwa aus Unfallfahrzeugen oder stehen gebliebenen Liften. "Die Freiwillige Feuerwehr Pichling unterstützt nicht nur die Linzer Berufsfeuerwehr, sondern stellt für die Bevölkerung vor Ort einen wesentlichen Grundpfeiler für die Sicherheit im Linzer Süden dar. Mein Dank gilt allen Mitgliedern, die mit Tatkraft und Engagement für die Bevölkerung da sind und zudem auch wichtige Traditionen für den Stadtteil pflegen“, gratuliert Raml.

