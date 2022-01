Freitestungen per Drive-in am Jahrmarktgelände

Für sie besteht im dortigen Drive-in die Möglichkeit, sich ab dem fünften Tag ihrer Quarantäne freizutesten.

Geboten wird das Service täglich zwischen 8 und 14 Uhr. Für die Freitestung im Drive-in ist der Absonderungsbescheid der Gesundheitsbehörde sowie ein amtlicher Lichtbildausweis mitzubringen. Weiters ist ein Smartphone zur Durchführung des PCR-Gurgeltests notwendig, ebenso ist eine Online-Terminregistrierung nötig.

Angebot nur für Linzer

Ein Termin kann über den Link, der ab sofort gemeinsam mit dem Quarantäne-Bescheid der Linzer Gesundheitsbehörde per E-Mail verschickt wird, gebucht werden. Voraussetzung für eine Freitestung im Drive-in am Jahrmarktgelände ist, dass die Testpersonen mindestens 48 Stunden lang symptomfrei sind. Getestet werden nur Personen in Fahrzeugen.

"Derzeit dienen zwei von drei behördlichen PCR-Tests einer Freitestung. Angesichts der Rekordwerte an Infektionen muss es neben dem Schutz der Gesundheit unser oberstes Ziel sein, die kritische Infrastruktur und die heimische Wirtschaft am Laufen zu halten", sagt SP-Bürgermeister Klaus Luger.